«الحوثي» ترتكب 185 خرقا للهدنة في يومين

أعلن الجيش الوطني اليمني، الإثنين، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 185 خرقاً للهدنة الأممية خلال اليومين الماضيين في جبهات محافظات: الحديدة، وتعز، وحجة، ومأرب، والجوف، والضالع.

وأفاد بيان للجيش أن الانتهاكات توزّعت بين 51 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و37 خرقاً بجبهات محور تعز، و32 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و27 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و25 خرقاً جنوب وغرب وشمال مارب، و12 خرقاً في جبهات محافظة الجوف، وخرقاً واحداً في محور الضالع.

وأشار إلى أن الانتهاكات تنوعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش الوطني في كل الجبهات بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة وبالقنّاصة، ونتج عنها استشهاد 5 من جنود الجيش وإصابة 15 آخرين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ولفت إلى أن الحوثي استحدثت خنادق وتحصينات، وشقت طرقات فرعية غرب وشمال غرب مأرب وشرق حزم الجوف، لليوم الثاني على التوالي، ونشرت طائرات مسيّرة استطلاعية في مختلف الجبهات.