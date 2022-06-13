أخبار دوليّة

ملك البحرين يصدر مرسوما بتعديل وزاري ويعين وزيرا جديدا للنفط

13 يونيو 2022 · < 1 minute
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

أصدر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بتعديل وزاري وعين وزيرا جديدا للنفط.