صحيفة الوئام الالكترونية
ملك البحرين يصدر مرسوما بتعديل وزاري ويعين وزيرا جديدا للنفط
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أخبار دوليّة
ملك البحرين يصدر مرسوما بتعديل وزاري ويعين وزيرا جديدا للنفط
13 يونيو 2022
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العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
أصدر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بتعديل وزاري وعين وزيرا جديدا للنفط.
صحيفة الوئام الالكترونية
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