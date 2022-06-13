ملك إسبانيا يبحث مع فيصل بن فرحان تعزيز سبل التعاون (صور)

استقبل الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، اليوم الإثنين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، وذلك في قصر لاثارثويلا الملكي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ونقل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما لحكومة وشعب إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافةً إلى بحث فرص التعاون بين المملكة وإسبانيا في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.