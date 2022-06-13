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لا تتناسب مع مشروعي في برشلونة.. تشافي يطلب من كابتن الفريق الرحيل

13 يونيو 2022 · < 1 minute

كشفت بعض التقارير الإعلامية عن تفاصيل الجلسة التي عقدها تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني مع بيكيه كابتن الفريق لمناقشة مستقبله مع النادي الكتالوني.

وأكدت التقارير أن تشافي طلب من بيكيه الرحيل عن الفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه لن يعتمد عليه في التشكيل الأساسي وطلب منه البحث عن عرض للرحيل.

وأوضح تشافي لبيكيه أن وجوده مع برشلونة في الموسم المقبل أمر غير مجدي له وللفريق والأفضل له الرحيل.

الأمر قوبل بالرفض من جانب بيكيه والذي تمسك بالبقاء مع برشلونة وأكد لتشافي أنه سيبذل قصارى جهده للعودة إلى مستواه.