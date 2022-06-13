لا تتناسب مع مشروعي في برشلونة.. تشافي يطلب من كابتن الفريق الرحيل

كشفت بعض التقارير الإعلامية عن تفاصيل الجلسة التي عقدها تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني مع بيكيه كابتن الفريق لمناقشة مستقبله مع النادي الكتالوني.

وأكدت التقارير أن تشافي طلب من بيكيه الرحيل عن الفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه لن يعتمد عليه في التشكيل الأساسي وطلب منه البحث عن عرض للرحيل.

وأوضح تشافي لبيكيه أن وجوده مع برشلونة في الموسم المقبل أمر غير مجدي له وللفريق والأفضل له الرحيل.

الأمر قوبل بالرفض من جانب بيكيه والذي تمسك بالبقاء مع برشلونة وأكد لتشافي أنه سيبذل قصارى جهده للعودة إلى مستواه.