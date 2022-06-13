«لا تشارك صديقك في التجارة».. رائد أعمال يكشف السبب

وجّه رائد الأعمال أحمد الشمري نصيحة للشباب مفادها عدم مشاركة أصدقائهم في التجارة.

وقال الشمري في مقابلة مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" إن 90% من أسباب خسارة الشباب هو الاندفاع للاستثمار من دون شركاء متمكنين، لافتا إلى أن الأفضل للشباب حال اعتزام إنشاء مشروع هو مشاركة شخص يمكنه المساعدة في تفادي نقاط الضعف.

وذكر أن الأزمة حالياً تتمثل في نقص المعرفة لدى الشباب والاعتقاد بأن دراسة الجدوى وحدها هي العامل الرئيسي.

وأشار إلى أن المشروعات تتطلب إدارك لغة البيزنس التي تقوم على الحسابات والمصاريف التشغيلية والإيرادات.

وأكد أن الشباب يندفع إلى سوق الأعمال دون دراية بلغة السوق.