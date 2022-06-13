ركلات الترجيح تمنح أستراليا بطاقة العبور إلى مونديال قطر على حساب بيرو

تأهل منتخب أستراليا لبطولة كأس العالم قطر 2022 وذلك بفوزه على بيرو بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

التعادل السلبي ظل قائمًا بين المنتخبين في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين، ليحكتما لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح أهدر مارتن بويل الركلة الأولى لأستراليا، فيما سجل جيانلوكا لابادولا الركلة الأولى لبيرو.

وسجل آرون موي وكريج جودوين لأستراليا، وأليكسادر كانيليس لبيرو، فيما أهدر زميله أدفينكولا الركلة الثالثة.

وسجل أجدين هروستيك الركلة الرابعة لأستراليا أعقبه ريناتو تابيا بالتسجيل لبيرو

وسجل جيمي ماكلارين الركلة الخامسة لأستراليا، أعقبه إديسون بالتسجيل لبيرو.

وفي الركلة السادسة، أحرز أوبر مايل لأستراليا، فيما تصدى ريدماين لسادس الركلات من بيرو مانحًا بطاقة التأهل للمونديال لمنتخب بلاده.

وسينضم منتخب أستراليا للمجموعة الرابعة في المونديال رفقة منتخبات فرنسا والدنمارك وتونس.