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حارس أمن يشتكي من عدم استلام راتبه الشهري.. و«#الموارد_البشرية» تتفاعل (#فيديو)

14 يونيو 2022 · < 1 minute
وزارة الموارد البشرية والتنمية
وزارة الموارد البشرية والتنمية

تفاعلت وزارة الموارد البشرية مع مقطع فيديو لحارس أمن يبكي بشدة بسبب عدم حصوله على حقوقه من الشركة التي يعمل فيها.

 

وأوضح حساب "العناية بالعملاء" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على "تويتر" أنه:" إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول حارس أمن يشتكي من عدم تسلم رواتبه في إحدى المنشآت، نوضح بأن فريق الرقابة الميدانية في الوزارة قد باشر الحالة، للتحقق من صحة المعلومات ومتابعة الحيثيات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية لأي مخالفات تثبت لهم".

 

وكان شاب في العشرينيات من العمر قد ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي بشدة بسبب احساسه بالظلم الذي وقع عليه من الشركة التي يعمل بها.

 

وقال الشاب : "يا شركة ما تخافون الله دخلكم بالملايين وتستكثرون علي 200 أو 300 ريال.. الله لا يوفقكم".

 

 

 

 