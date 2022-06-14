أخبار دوليّة

“#ترامب” يتهم أعضاء بالكونجرس بمحاولة إبعاده عن الانتخابات المقبلة

14 يونيو 2022 · < 1 minute
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لجنة مجلس النواب للتحقيق في اقتحام الكابيتول بمحاولة منعه عبر أنشطتها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.

 

وكتب ترامب في بيان مؤلف من 12 صفحة: "هذه مجرد محاولة لمنع رجل يتقدم بفارق كبير في جميع استطلاعات الرأي من كل من الجمهوريين والديمقراطيين من الترشح للرئاسة مرة أخرى."

وأضاف أن السبب وراء "تقدمه في استطلاعات الرأي" هو عدم قدرة الديمقراطيين بقيادة الرئيس جو بايدن على التغلب على "التضخم القياسي وارتفاع أسعار الغاز واعتماد الطاقة على خصوم الولايات المتحدة".

 

 