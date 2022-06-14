العثور على #مفقود_أم_الدوم بمكة متوفيًا

أعلن فريق «إنجاد» للبحث والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، عن العثور على مفقود أم الدوم من قبل ذويه متوفيًا، بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعد أيام من العثور على سيارته.

وذكر فريق إنجاد –عبر تويتر- : «إنا لله وإنا إليه راجعون.. تم العثور على مفقود أم الدوم من قِبل ذويه، متوفيا.. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وكان الفريق البحثي قال في وقت سابق، إنه تلقى بلاغًا عن شخص مفقود بالقرب من أم الدوم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وأضاف فريق إنجاد البحثي، أنه تم العثور على مركبة المفقود من قبل ابنه، وقد ترجل منها.

وأشار الفريق البحثي، إلى أن عددًا من أعضائه تحركوا على الفور، للبحث عن مفقود أم الدوم.

وكان مغردون بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكروا أن مفقود أم الدوم تغيب منذ ثلاثة أيام.