«#واتساب» يختبر ميزة جديدة للرسائل طال انتظارها

أعلن تطبيق التراسل الفوري ” واتساب ” اعتزامه اختبار ميزة جديدة، تختص بحذف رسائل المحادثات بعد مدة زمنية يحددها المستخدم.

وفي حال تفعيل المستخدم لميزة الخصوصية الجديدة عبر مجموعة من الخيارات لجعل الرسائل تختفي لمدة 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا بعد إرسالها، سوف تختفي الرسائل القديمة من تلقاء نفسها.

وتعطي هذه الميزة المجال لاستخدام البريد الإلكتروني، في الاحتفاظ بذاكرة طويلة المدى للرسائل والوثائق أو الصور وغيرها، بينما يظل واتساب تطبيق التراسل الفوري قصير المدى من ناحية الاحتفاظ بالبيانات.

ووفق خبراء في مجالات وسائل التواصل الاجتماعي، نقل موقع “سكاي نيوز عربية” إن الميزة الجديدة ستكون اختيارية، ولن تؤثر على الرسائل التي أرسلها أو تلقاها المستخدم مسبقًا في الدردشة.

وتشمل الخاصية الجديدة النصوص والصور والفيديو، وقد صممت بغرض الحفاظ على خصوصية رسائل المستخدم، من خلال تدمير الرسائل التي تلك لا يريد الاحتفاظ بها لفترة أطول من الوقت، فقط عليه تمكين ميزة الاختفاء ليجعل رسائله المرسلة تختفي من هاتفه وجهاز الطرف الآخر.