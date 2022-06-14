الأسهم السعودية تتراجع بأكثر من 200 نقطة دون مستوى الـ11900 نقطة

تراجع مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، بأكثر من 200 نقطة دون مستوى الـ11900 نقطة ( -1.7 %)، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح.

وتشهد الجلسة تراجعا لأغلب الأسهم المتداولة، يتقدمها "أرامكو السعودية" و"الراجحي" و"سابك" و"الأهلي السعودي" بنسب تراوح بين 1 و2 %.

وتتداول أسهم "اس تي سي" و"اتحاد اتصالات" و"سابك للمغذيات" و"سبكيم العالمية" و"كهرباء السعودية" و"ساب" و"معادن" على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.