الأسهم_السعودية تقلص خسائرها لـ 80 نقطة

ارتدت الأسهم السعودية خلال منتصف تداولات جلسة اليوم الثلاثاء لتتداول على تراجع 80 تقطة بعد وصل الخسائر النقطية أكثر من 300 نقطة، بدعم ارتداد أسهم البنوك والمواد الأساسية مع وصولها إلى مستويات دعم فنية.

ولازالت أسهم قطاع الطاقة الاكثر ضغطا على حركة السوق مع تراجعه 1.1 في المائة بقيادة سهم أرامكو السعودية.

ويأتي تراجع السوق السعودية مع مواصلة الاسواق العالمية هبوطها بعد تأثرها بأرقام التضخم العالمية وكذلك التوقعات حيال رفع أسعار الفائدة نهاية الاسبوع الجاري.

أما حركة بقية الأسهم، فتتداول أسهم 23 شركة على ارتفاع تصدرها سهم تكافل الراجحي بمكاسب 10 في المائة، بينما تراجعت أسهم 186 شركة وسط هبوط حاد (10 في المائة) لأسهم التطويرية الغذائية وكذلك بحر العرب.