بإجمالي إيرادات ٦٠٠ مليون ريال.. فتح مظاريف مشاريع استثمارية بالدمام والخبر

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن فتح مظاريف ( مجموعة من المشاريع الاستثمارية المميزة بالدمام والخبر )، وتضمنت برج المياه ( المعلم ) بمحافظة الخبر بالتعاون مع هيئة تطوير الشرقية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومستشفى تخصصي بمحافظة الخبر، ومدينة طبية، ومشتل زراعي في العزيزية بمحافظة الخبر، ومركز ترفيهي لإسطبلات الخيول بالدمام، ومقاهي ومطاعم على كورنيش محافظة الخبر، وتأتي هذه المشاريع لخدمة أهالي المنطقة، والارتقاء بالخدمات الترفيهية والسياحية والصحية والرياضية مما يعزز من عناصر جودة الحياة وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية وستسهم هذه المشاريع الاستثمارية بإجمالي ايرادات ٦٠٠ مليون ريال مع مجموعة من المستثمرين المميزين.

وتعتبر هذه الفرص ضمن 230 فرصة استثمارية تم طرحها من قبل الأمانة حيث تمتد بعض هذه الفرص إلى 50 سنة مما يحفز المستثمرين ويرفع من شهيتهم وجاذبية الاستثمارات بالأمانة وتم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط ومدة الاعفاء تصل حتى 10٪ من اجمالي مدة العقد دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع شهية المستثمرين.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية م فهد بن محمد الجبير أن هذه المشاريع الاستثمارية امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات من خلال طرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية والنموذجية، لترجمة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، ودعم سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بم فهد بن سلمان، حفظهما الله، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق وتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة.

ودعا المهندس فهد الجبير المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة الأول من نوعه أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص” بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.