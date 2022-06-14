سواريز يطلب اللعب لنادي يوفنتوس الإيطالي

يكثف الأوروجوانى لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، من محاولاته لإيجاد نادِ جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب انتهاء مشواره مع الروخى بلانكوس مع نهاية موسم 2021-2022.

كان لويس سواريز صاحب الـ35 عامًا قد انضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد لمدة موسمين فى صيف 2020 بعد نهاية مشواره مع برشلونة، ثم ساهم فى تتويج الروخى بلانكوس بلقب الدورى الإسبانى موسم 2020-2021، ورحل مع نهاية موسم 2021-2022.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية أن لويس سواريز عرض خدماته كصفقة مجانية على يوفنتوس خلال الصيف الحالى، بعد انتهاء مشواره مع الأتليتى.