انطلاق مناورات التمرين السعودي العراقي المشترك “الأشقاء العرب” في المنطقة الشمالية

انطلقت أمس مناورات التمرين السعودي - العراقي المشترك "الأشقاء العرب" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية العراقية، وذلك في مركز الأمير خالد بن سلطان لتمارين مراكز القيادة بالمنطقة الشمالية.

وافتُتِح التمرين بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، وعدد من ضباط الجانبين السعودي والعراقي.

ويأتي التمرين الذي يستمر 9 أيام ضمن تمارين مراكز القيادة التي تمكن المشاركين فيها من التعامل مع منظومات القيادة والسيطرة بمختلف أنواعها، والتدريب على تطبيق إجراءات التدخل السريع للتعامل مع الأحداث التي خططتها قيادة التمرين.

وأكد اللواء الزهراني أن التمرين يهدف إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب العسكرية بين البلدين الشقيقين, ويأتي ضمن الخطة التدريبية المجدولة التي تنفذها القوات المسلحة السعودية مع قوات الدول الصديقة والشقيقة، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات والتجارب العسكرية الناجحة.