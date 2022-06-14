تحديث إجراءات سفر المواطنين عبر جسر الملك فهد

أعلنت مؤسسة جسر الملك فهد، اليوم الثلاثاء، عن تحديث إجراءات سفر المواطنين السعوديين إلى مملكة البحرين، عبر جسر الملك فهد.

وذكرت المؤسسة عبر حسابها في تويتر أن شركة التأمين «التعاونية» هي الجهة المعتمدة حالياً وفق مجلس الضمان الصحي.

وقالت المؤسسة إن شروط مغادرة البالغين؛ هي: تلقي 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتكون مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا 8 أشهر بدلًا من 3 شهور من تلقي الجرعة الثانية.

وأشارت إلى أن الحصول على جرعتين من اللقاح شرط المرور لمن دون الـ16 عامًا، لافتة إلى أن الحصول على بوليصة تأمين ضد كورونا شرط مغادرة المواطنين دون الـ12 عامًا.