أخبار دوليّة

الأمير محمد بن سلمان يطمئن هاتفياً على صحة ولي عهد دولة الكويت

14 يونيو 2022 · < 1 minute

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، اطمأن خلاله على صحته، راجياً دوام العافية له.
وعبر ولي عهد الكويت عن الشكر لولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة.