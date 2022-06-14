«الحوثي» ترتكب 80 خرقا للهدنة خلال يوم

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، أن مليشيا الحوثي ارتكبت يوم الإثنين 13 يونيو 2022، 80 خرقاً للهدنة الأممية في مختلف الجبهات، في ظل التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

وذكر الجيش اليمني أن الخروقات توزعت بين 28 خرقا جديداً بمحور حيس جنوب الحديدة، و22 خرقاً في جبهات محور تعز، و11 خرقًا في محور البرح- غرب تعز، و9 خروقات شمال وغرب وجنوب مارب، و8 خروقات في جبهات محافظة حجة، وخرقان في جبهة مريس بمحور الضالع، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشار إلى أن الخروقات تنوّعت بين استهداف مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا منها 5 صواريخ على مواقع عسكرية جنوب مأرب، وإطلاق نار مباشر بالمدفعية والعيارات المختلف وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد أحد أبطال الجيش الوطني، وإصابة 5 آخرين في مختلف الجبهات.

وأضاف أن المليشيا الحوثية واصلت حشد التعزيزات البشرية والعتاد القتالي واستحداث مرابض مدفعية وعيارات في عدّة جبهات وبالأخص جنوب وغرب مأرب.