«نزاهة»: إيقاف 41 مواطناً ومقيماً لتورطهم في قضايا رشوة واستغلال نفوذ وتزوير #عاجل

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) خلال شهر شوال 1443هـ اختصاصاتها ومهامها من خلال 3835 جولة رقابية.

وكشفت الهيئة عن التحقيق مع 161 مشتبها بهم من ضمنهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان).

وأشارت الهيئة إلى إيقاف 41 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).

وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

ولحماية المال العام والحفاظ عليه، تدعو الهيئة للمساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

الهاتف المجاني: 980

البريد الإلكتروني

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الفاكس: 0114420057