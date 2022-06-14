منتخب ألمانيا يكتسح إيطاليا بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

اكتسح منتخب ألمانيا نظيره الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في منافسات دوري الأمم الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء.

وتواجهت إيطاليا وألمانيا في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بالمسابقة الأوروبية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لكن الماكينات اكتسحت الآتزوري في لقاء الليلة.

وافتتح جوشوا كيميش التسجيل لفريق هانز فليك، بهدف سجله في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 44 قرر مانشيني مدرب إيطاليا استبدال لاعبه ماتيو بوليتانو، وشارك لويز فيليبي بدلًا منه.

وجاء الهدف الثاني لألمانيا من ركلة جزاء أحرزها إلكاي جوندوجان في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

مع انطلاقة الشوط الثاني قام مانشيني بتبديلين آخرين ودفع بجورجيو سكالفيني وكابراري بدلًا من راسبادوري وفراتيسي.

وواصل منتخب ألمانيا ضغطه وهجومه بهدف ثالث في شباك دوناروما، عن طريق توماس مولر في الدقيقة 51.

بالدقيقة 64، قام فليك بتبديل أول لمنتخب ألمانيا بخروج هوفمان ومشاركة جنابري، وبعد دقيقة استبدل مانشيني لاعبه سبينازولا بـ ديماركو.

وفي دقيقة واحدة أحرز تيمو فيرنر الهدفين الرابع والخامس للألمان، 68 و69.

وقرر فليك استبدال فيرنر بـ ميمتشا في الدقيقة 75، كما قام مدرب إيطاليا بالدفع بلاعبه سكامكا بدلًا من مانشيني في الدقيقة 78.

هدف إيطاليا الأول سجله جونونتو في الدقيقة 78، لتصير النتيجة تقدم ألمانيا 5-1.

بالدقيقة 87 قام فليك بتبديلين وشارك جوناثان تاه وستاخ بدلاً من زوله وجوندوجان.

وقبل إطلاق صافرة النهاية سجل باستوني هدف إيطاليا الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.