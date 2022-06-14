النفط يغلق منخفضا بسبب مخاوف رفع الفائدة في أمريكا

أغلقت أسعار النفط منخفضة اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيفاجيء الأسواق بزيادة أكبر من المتوقع في أسعار الفائدة. ويتوقع معظم مراقبي الأسواق أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ختام اجتماعه غدا الأربعاء.

لكن بعد بيانات قوية بشكل مفاجئ لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو أيار، تتنامي التوقعات لزيادة للفائدة قدرها 75 نقطة أساس. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.10 دولار، أو 0.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 121.17 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة دولارين، أو 1.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 118.93 دولار للبرميل. وتعرضت أسعار النفط لضغوط من تقارير بأن رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي رون وايدن يعتزم تقديم مشروع قانون لفرض ضريبة إضافية قدرها 21 في المئة على فائض أرباح شركات النفط والغاز التي تزيد إيراداتها السنوية على مليار دولار، حسبما قال مساعد له لرويترز.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن منح عقود لبيع 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة. وتنتظر السوق أحدث البيانات بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.