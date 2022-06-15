قرار منع العمل تحت أشعة الشمس يدخل حيز التنفيذ

يدخل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم (الأربعاء).

وينص القرار على منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، ويستمر العمل بهذا القرار حتى يوم الخميس 15 سبتمبر المقبل، على أن تطبق العقوبات في حق المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري.

يذكر أن الوزارة أكدت في وقت سابق أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

ودعت أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.