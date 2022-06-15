كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتجاوز 536.6 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 6ر536 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 536 مليونا و636 ألفا، مقابل 535 مليونا و745 ألف حالة في مثل هذا التوقيت يوم أمس.

وارتفع إجمالي الوفيات ليتجاوز ستة ملايين و312 ألف وفاة.

كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و567 مليون جرعة.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.