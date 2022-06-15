بـ3000 ريال شهرياً .. #هدف يطلق برنامجاً لدعم المواطنين العاملين في توصيل الطلبات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة عمل المستقبل، الإطلاق رسمياً وبشكل كامل لبرنامج دعم العمل الحر للعاملين في نشاط توصيل الطلبات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وذلك بعد التأكد من الجاهزية والانتهاء من الفترة التجريبية والتحضيرية للبرنامج لضمان جودة خدمة المستفيدين.

ويأتي إعلان الجهات المعنية وفقاً لمذكرة تفاهم أبرمت في وقت سابق لإطلاق مبادرة جديدة لدعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات، بدعم شهري من الصندوق يصل إلى 3000 ريال وفق ضوابط واشتراطات معينة وبمدة دعم زمنية 24 شهراً من تاريخ الاطلاق الرسمي.

كما تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من دور الوزارة و" هدف" في دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص والتوسع في استهداف أنماط العمل الأخرى ومنها العمل الحر، وسعياً منهما في إيجاد ووضع برامج للتوطين ضمن جهودهما التكاملية للتوطين القطاعي لعدد من الأنشطة الاقتصادية.

من جهته بيَّن "هدف" أن ضوابط الدعم في البرنامج، تشترط أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية (ذكر، أنثى)، وأن يُصدر وثيقة "عمل حر" سارية من خلال بوابة العمل الحر عبر الرابط freelance.sa، وألاّ يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد عن (60) سنة، وألا يكون على رأس العمل حالياً سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي.

ويُمكن لقائدي مركبات توصيل الطلبات الاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة بوابة العمل الحر freelance.sa ، ومن ثم التسجيل بالضغط على خيار "سجل معنا في توصيل الطلبات"، ثم "إنشاء حساب"، وبعد ذلك التقديم على إصدار وثيقة تحت نشاط "توصيل الطلبات"، وبعد الحصول على وثيقة العمل الحر، يُمكن للمستفيد استكمال إجراءات التقديم عن طريق بوابة طاقات.