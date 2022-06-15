وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير مخزناً لأسلحة “#الناتو” غرب #أوكرانيا

أعلنت روسيا أنها دمرت أسلحة للناتو في لفيف غرب أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، أن الصواريخ الروسية دمرت مستودع ذخيرة أسلحة تبرعت بها دول حلف شمال الأطلسي في منطقة لفيف، مبينة أن "صواريخ كروز عالية الدقة من طراز كاليبر دمرت المخزن، بالقرب من بلدة زولوتشيف".

كما أضافت أن بعض تلك الذخيرة كان سيستخدم في مدافع هاوتزر إم777 أمريكية الصنع، وهي نوع من أسلحة المدفعية، وفق ما نقلت رويترز.

وكانت روسيا ذكرت مراراً في السابق أن أي شحنات أسلحة من الغرب، لاسيما من دول الناتو التي باتت تعتبرها رأس حربة في العداء ضدها، ستكون هدفاً مشروعاً لقواتها وصواريخها.