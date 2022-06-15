الدفاع_المدني بـ #مكة_المكرمة يخمد #حريق_وادي_ضيم

أوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أنه تم إخماد الحريق الذي وقع في وادي ضيم بمحافظة بحرة، الذي باشرته وحدات الدفاع المدني باستخدام الآليات والمعدات اللازمة وبمساندة بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة الطائرات في عمليات الإخماد الجوي للبؤر المشتعلة في الأودية، نظرًا إلى وعورة المنطقة، مؤكدًا استكمال عمليات التبريد ومتابعة الحريق عبر عمليات الاستطلاع الجوي بالطائرات والدرونز.