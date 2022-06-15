العراق: بدأنا تأسيس محطات الربط الكهربائي مع السعودية

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، البدء بتأسيس محطات الربط مع السعودية وتحديد مسارات الخطوط الناقلة، فيما حددت مميزات الربط وانعكاسه على مستوى الطاقة.

وقالت الوزارة، إنها تؤسس وتعمل على جاهزية المحطات لإنشاء الربط ما بين العراق والسعودية.

ووقع العراق على مذكرة تفاهم مع السعودية تتعلق بالربط الكهربائي، وعُقدت اجتماعات دورية قطعت فيها وزارة الكهرباء العراقية أشوطا مهمة للمضي بالربط.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إنه تم تحديد المسارات التي سيكون من خلالها إنشاء الخطوط الربط بين البلدين، فضلاً عن تحديد المحطات المستقبلية لنقاط الربط.