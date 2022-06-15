ريال مدريد يضع خطة تجديد التعاقد مع فينيسيوس

إستقر نادي ريال مدريد الإسباني، على خطة تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح الملكي، والمنتهي في يونيو 2024.

وفقًا لما نشرته صحيفة "ماركا"الإسبانية، إن إدارة ريال مدريد ستعلن عن تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور في يوليو المقبل، بعد إنتهاء عطلته الصيفية والتي حصل عليها عقب نهاية موسم 2021-2022.

ساهم البرازيلي فينيسيوس جونيور في تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022.

وأضافت، إن إدارة الريال سترفع راتب فينيسيوس جونيور بنسبة كبيرة في عقده الجديد، حيث سيتم زيادته من 3.2 مليون يورو إلي 10 مليون يورو.