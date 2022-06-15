اختتام مسابقة اللغة الإنجليزية “فخور أن أكون سعوديا”

شهد الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف، المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، حفل ختام مسابقة اللغة الإنجليزية (فخور أن أكون سعودياً - Pruod to be Saudi).

وجاء الحفل بتنظيم من مكتب التعليم بغرب الطائف بنين، قسم اللغة الإنجليزية، بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية ومدير مكتب تعليم غرب الطائف أ. محمد بن عيد المالكي وعدد من القيادات التعليمية والمدرسية والمعلمون والطلاب.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز قيم المواطنة وتنمية المواهب والإبداعات الطلابية وإعداد جيل من الطلاب المتمكنين باللغة الإنجليزية، ليكونوا قادرين على مواجهة الفكر الضال والتحديات المستقبلية التي تواجه المجتمع، وبناء اتجاهات إيجابية لدى الطلاب نحو مادة اللغة الإنجليزية ، وتدريب الطلاب على مهارات الإلقاء وعرض الأفكار بشكل واضح، مع إعطاء الفرصة لهم في طرح الأفكار والتعبير عنها شفهياً وكتابياً، وتهدف كذلك لرفع التحصيل الدراسي.

واشتمل الحفل على مجموعة من الفقرات والكلمات التي تصب في الاهتمام باللغة الإنجليزية لإعداد جيل واعد يهتم بهذه اللغة لفتح باب الحوار مع العالم الخارجي والاعتزاز بمكانة المملكة العربية السعودية قدمها عدد من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية.

من جانبه؛ أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف على أهمية مثل هذه المبادرات في المدارس والتي تعزز الانتماء الوطني في نفوس الجيل الجديد.

وأضاف "الشريف" أن الجميع يعلم بأن غرس قيم المواطنة وحب الوطن والاعتزاز به ونشر ثقافته وانطلاقته للعالمية هي من أهم الركائز التي ترتكز عليها رؤية المملكة الثاقبة بقيادة عرّابها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد – يحفظه الله –.

كما بين أن دول العالم جميعاً تفاخر بمنجزاتها حتى وإن كانت بسيطة ، إلا إن المملكة العربية السعودية تمتلك الكثير من المبادرات التي نفخر بها جميعاً ، وحققت صيتاً في كل دول العالم ، وكان خلفها من الطلاب والطالبات المبتعثين والتي أظهرت للجميع مدى التمكن العلمي والمعرفي والإنساني الذي يتميز به الطلبة.

وفي الختام، قدم شكره لمدير المكتب ومشرفي اللغة الإنجليزية ومديري المدارس والمعلمين والطلاب والداعمين لهذه المسابقة حتى نتج عنها ثمار يفخر بها في الوطن ، ووجهه الدكتور الشريف بتطبيق هذه المسابقة على كافة مكاتب التعليم لتشمل جميع المدارس لتحقق أهدافها المنشودة.