تقارير: تجديد محمد صلاح مع ليفربول في خطر بعد قدوم نونيز

أكدت تقارير إنجليزية، اليوم الأربعاء أن صفقة تجديد التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول يجب حلها عاجلا وليس آجلا بعد وصول اللاعب داروين نونيز من بنفكيا إلى ملعب أنفيلد

وأوضحت إن ليفربول أمامه أولوية جديدة بعد إيجاد البديل المثالي للسنغالي ساديو ماني، الذي يقترب من الانضمام إلى فريق بايرن ميونخ، في داروين نونيز، إلا وهي عقد محمد صلاح الذي يدخل في عامه الأخير من عقده

وأشارت إلى أن موافقة الريدز على مغادرة ساديو ماني الذي كان يبحث عن حوالي 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا للبقاء في النادي، قد ترسل تحذيرا لوكيل اللاعب محمد صلاح بأن ليفربول مستعد للسماح بخروج اللاعبين خاصة أن منح صلاح صفقة جديدة لجعله إلى حد بعيد اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق سيشكل سابقة خطيرة بين فريق يضم لاعبين عالميين