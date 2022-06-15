“الحج” تعلن نتائج القرعة الإلكترونية للحجاج من داخل المملكة #عاجل

كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم، تسجيل 297.444 طلب ضمن القرعة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بإقامة نظامية داخل المملكة لموسم الحج 1443 منها 62% لفئة الذكور و38% للإناث.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي أعداد الطلبات المكتملة تجاوزت 217 ألف طلب عبر "اعتمرنا" والبوابة الإلكترونية لحجاج الداخل وسيتم إرسال SMS للمؤهلين اليوم تمهيدا لإتمام السداد خلال 48 ساعة بوسائل الدفع المعتمدة.

وشكلت فئة الشباب 31-40 سنة أعلى نسبة من إجمالي الطلبات بواقع 38% بعدها الفئة العمرية 21-30 بمعدل 23% ثم 41-50 بنسبة 21% ونسبة 12% للفئة العمرية من 51 سنة إلى ما دون 65 سنة وكانت الفئة الأقل لمن لم تتجاوز أعمارهم 20 سنة.