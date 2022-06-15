جرس إنذار عالمي.. المركزي الأمريكي قد يعلن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 1994

قد يعلن البنك المركزي الأمريكي الأربعاء أكبر زيادة في أسعار الفائدة الرئيسية منذ العام 1994 من أجل مكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.

وقال ناطق باسم الاحتياطي الفدرالي إن "اجتماع لجنة السياسة النقدية بدأ صباح الأربعاء كما هو مقرر" على أن ينتهي منتصف اليوم. وسيعلن قرار اللجنة مصحوبا بنشر توقعات اقتصادية جديدة.

ثم سيعقد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مؤتمرا صحفيا.

وقبل أيام، بدا أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، أمر مؤكد. لكن أرقام مايو التي صدرت الجمعة، كانت بمثابة جرس انذار للعودة إلى أرض الواقع، مع معاودة الارتفاع بشكل سريع مسجلا رقما قياسيا منذ 40 عاما، مع 8,4 % على اساس سنوي و1% على اساس شهري، وفقا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك. لكن فرضية زيادة أكبر، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، أو 75 نقطة أساس، هي التي تثير اضطراب الأسواق الآن. وستشكل هذه الزيادة سابقة منذ 1994.