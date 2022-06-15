الأخبار الإقتصادية

عاجل.. البنك المركزي السعودي يعلن رفع أسعار الفائدة 0.50% إلى 2.25%

15 يونيو 2022 · < 1 minute
البنك المركزي
البنك المركزي

أعلن البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة 0.50% إلى 2.25%.