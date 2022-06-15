صحيفة الوئام الالكترونية
عاجل.. البنك المركزي السعودي يعلن رفع أسعار الفائدة 0.50% إلى 2.25%
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الأخبار الإقتصادية
عاجل.. البنك المركزي السعودي يعلن رفع أسعار الفائدة 0.50% إلى 2.25%
15 يونيو 2022
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البنك المركزي
أعلن البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة 0.50% إلى 2.25%.
صحيفة الوئام الالكترونية
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