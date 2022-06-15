أسعار الذهب ترتفع 1.7 بالمئة إلى 1839.55 دولار للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب 1.7 بالمئة إلى 1839.55 دولار للأوقية بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس اليوم الأربعاء لوقف قفزة في التضخم، وتوقع تباطؤا في الاقتصاد وزيادة في البطالة في الأشهر القادمة.

وهذه الزيادة في الفائدة هي الأكبر التي يقررها البنك المركزي الأمريكي منذ عام 1994 وجاءت بعد بيانات مؤخرا لم تظهر تقدما يذكر في معركته ضد التضخم.

ورفع ذلك الإجراء سعر فائدة الأموال الاتحادية القصير الأجل إلى نطاق بين 1.50 في المئة و1.75 في المئة، ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الاتحادي أن يرتفع معدل الفائدة إلى 3.4 بالمئة بنهاية هذا العام وإلى 3.8 بالمئة في 2023، وهو تحول كبير من توقعات في مارس آذار أشارت إلى المعدل سيرتفع إلى 1.9 بالمئة هذا العام.