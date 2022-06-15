صحيفة الوئام الالكترونية
البيت الأبيض: إنتاج النفط سيكون على أجندة بايدن خلال زيارته إلى السعودية
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أخبار دوليّة
البيت الأبيض: إنتاج النفط سيكون على أجندة بايدن خلال زيارته إلى السعودية
15 يونيو 2022
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أعلن البيت الأبيض أن إنتاج النفط سيكون على أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى السعودية.
صحيفة الوئام الالكترونية
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