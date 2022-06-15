أخبار دوليّة

البيت الأبيض: إنتاج النفط سيكون على أجندة بايدن خلال زيارته إلى السعودية

15 يونيو 2022 · < 1 minute

أعلن البيت الأبيض أن إنتاج النفط سيكون على أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى السعودية.