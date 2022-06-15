قصة طفل تعلم درساً في الاستثمار فنفذ مشروعاً أرباحه 100%

حكى الدكتور سالم باشميل المستشار المالي ومدرب التطوير الشخصي موقفاً جمعه بطفل دخل عالم التجارة على طريقته الخاصة بعد أن تلقى درساً في الاستثمار على يديه.

وقال باشميل في مداخلة مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" أن هذا الطفل تلقى على يديه درسا في الاستثمار، وكيف تأخذ شيئا مثلا بـ5 ريالات وتبيعه بـ6 ريال فتكسب ريالاً.

وأضاف: "جاء بعد أسبوعين ثلاثة يقول (عندي مشروع أرباحه 100%) قلت له (نادرا ما يوجد مشروع مربح 100% في السنة) فقال (ليس في السنة بل أقل من ذلك) قلت (يمكن في شهر رمضان) فأجاب (لا بل أقل من ذلك.. يوميا أرباحي 100%، فقلت له (ما فكرة المشروع) فقال (أشتري علبة شوكليت من البقالة بجوار المنزل، وأعيدها لمقصف المدرسة بـ4 ريالات فأكسب ريالين لأنها تباع في مقصف المدرسة بـ4 ريالات) فقلت له (لا يا ولدي لم أقصد الاستثمار بهذه الطريقة؟).

وتابع: "شرحت له الصح والخطأ، لكن لو تبغي أفكار إبداعية اسألوا الأطفال".