بيريز: رئيس فرنسا وراء بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان

تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن كواليس صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي فضل البقاء في صفوف فريق باريس سان جيرمان على الانتقال إلى الدوري الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيرا إلى أنه لم يخُن وع ده مع الريال بل تعرض لضغوط كبيرة

وقال فلورنتينو بيريز خلال حوار بقناة الشيرينجيتو الإسبانية: "في الوقت الراهن هو لاعب لباريس سان جيرمان، بالمستقبل لا نعلم ما سيحدث من جانبنا في ريال مدريد نسعى دائماً لتقوية فريقنا".

وردا على سؤال هل باريس عدو لريال مدريد؟ أكد بيريز: "لا، ليس عدوا لنا لاهم ولا تشيلسي ولا مانشستر سيتي، نحن جميعنا في عالم رياضة في هذا المجال يوجد التنافس".

وأوضح فلورنتينو بيريز: "قال مبابي إن حلمه هو اللعب لريال مدريد، باريس سان جيرمان لم يرغب في بيعه، لكن اللاعب أراد الرحيل".

وواصل بيريز: "من السهل شرح شيء مبابي، لم يخن أحد، نقل للعالم أجمع رغبته في اللعب لمدريد، لقد كان هذا حلمه منذ ان كان طفلاً، صرح بذلك علنًا، قدمنا عرض ل ضمه في الصيف الماضي ولكن باريس رفض هذا العرض".

وتابع بيريز: "مبابي اتصل به رئيس جمهورية فرنسا، هذا أثر كثيراً على قراره".

وأكد بيريز: "والدة مبابي كانت تريد قدومه للريال لأنه حلم ابنها". وتحدث بيريز: "مبابي قال لنا في أكثر من مرة إن حلمه اللعب لريال مدريد ولكن كل ذلك تغير في 15 يوما بسبب الضغط الاقتصادي والسياسي".