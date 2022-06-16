أخبره بالكود السري.. خبير تقني يكشف عن عملية نصب على مواطن بـ28 مليون ريال من أحد الوافدين (فيديو)

الوئام- فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سعيد الدويغري، من خطورة إعطاء الكود السري الخاص لأي شخص، كاشفًا عن واقعة صادمة حدثت لأحد كبار السن.

وأوضح خلال مداخلة له مع برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن أحد كبار السن بالمملكة وقع ضحية لأحد الوافدين المصريين، مضيفاً أنه أعطى الـ “كود” الخاص به للوافد ليفتح له سجلا تجاريا وبالفعل فتح له سجل.

وتابع: بعد 3 أشهر اختفى الوافد المصري ثم اكتشف الرجل أنه دخل حسابه البنكي وقام بتحويل 28 مليون ريال جميعها تحولت إلى خارج المملكة.

وطالب الخبير التقني بضرورة وجود مؤسسات تخدم كبار السن، كما هو موجود في بعض الدول الخليجية، حتى لا يقع كبار السن ضحية مثل هؤلاء الأشخاص، كون المؤسسات جهات موثوق بها.