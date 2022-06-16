” #أرامكو” تخطط لدمج وحدة ” #موتيفا” ضمن شركتها التابعة ” #أرامكو_للتجارة”

ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر لها، أن شركة "أرامكو السعودية" تخطط لدمج وحدة "موتيفا" ضمن شركتها التابعة "أرامكو للتجارة"، وذلك قبل الطرح المزمع لها.

وأضافت أن الخطوة من المتوقع أن تعطي المستثمرين المحتملين فكرة أفضل عن حجم "أرامكو للتجارة"، كما ستسمح لـ"أرامكو السعودية" بتبسيط التقارير المالية والحد من الازدواجية.

وبيّنت أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الخطوة قبل نهاية العام، مضيفةً أنه من غير الواضح أي من مسؤولي الشركتين سيكون في قيادة الكيان الجديد.

وذكرت مصادر لـ"بلومبرغ" في مايو الماضي، أن "أرامكو السعودية" تدرس طرح ذراعها التجارية شركة "أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية" للاكتتاب العام، مشيرةً إلى أن "أرامكو السعودية" قد تطرح 30% من الشركة.

وتدير "موتيفا" مصفاة "أرثر" في الولايات المتحدة، ويقوم نشاطها الرئيسي على إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات التجارية والزيوت الأساسية وغيرها، إلى جانب خدمات التسويق والتوزيع لأكثر من 76 علامة تجارية للوقود.