6 خطوات تحفظ لكبار السن حقوقهم في الأماكن العامة

أكد مجلس شؤون الأسرة أن الالتزام بمراعاة حقوق كبار السن في الأماكن العامة دلالة على رُقي المجتمع، مضيفا أن 72% من الخدمات المقدمة لكبار السن معتمدة بنظام أو لائحة أو قرار إداري.

وكشف المجلس عن 6 خطوات تحفظ حقوق كبار السن في الأماكن العامة، تتمثل في عدم الجلوس في المقاعد المخصصة لهم، ومساعدتهم في الوصول إلى وجهتهم، وتجنب استخدام المصاعد الخاصة بكبار السن.

وأوصى بضرورة مراعاتهم في المرافق الرياضية وعدم مضايقتهم، وتجنب وقوف السيارات في المواقف المخصصة لهم، وإتاحة المساحة لهم لاستخدام الممرات والمداخل.