44 مئوية.. هذه المدن تشهد أعلى درجات حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ لافتًا إلى تسجيل عدة مدن 44 درجة؛ فيما كانت مدينة القريات وبيشة وأبها الأدنى في درجات الحرارة بـ20 مئوية، وسجلت كل من طريف والوجه وجازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 85%.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم أن كلًّا من: (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والأحساء، وحفر الباطن، والخرج) سجلت 44 درجة، تليها الرياض وبريدة 43 درجة، والدوادمي والدواسر وشرورة والعلا سجلت 42 درجة مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها وبيشة والقريات في أدنى القائمة بـ20 درجة مئوية.

وسجلت كل من القنفذة وطريف والوجه وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 85%.