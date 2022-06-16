الصحة تسجل 963 إصابة جديدة بكورونا #عاجل

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، انخفاضًا ملحوظاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل ارتفاعا في حالات التعافي.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 963 إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 70 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 782131 إصابة بالفيروس.

ولفتت إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، حيث ارتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9180 حالة.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 980 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 763195حالة.