سلطان ‎#عمان يأمر بإجراء تعديل وزاري

أصدر سلطان عُمان اليوم عدداً من المراسيم السلطانية، وهي كما يلي:

- مرسوم سلطاني بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.

- مرسوم سلطاني بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء.

- مرسوم سلطاني بإصدار نظام المحافظات.

- مرسوم سلطاني بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي.

- مرسوم سلطاني بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية.

- مرسوم سلطاني بنقل اختصاص حصر وتثمين الممتلكات من وزارة الداخلية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

- مرسوم سلطاني بتعيين السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بذات مرتبته ومخصصاته المالية.

- مرسوم سلطاني بتعيين محافظين.

- مرسوم سلطاني بتعيين الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير.

- مرسوم سلطاني بالتعيين في بعض المناصب.

- مرسوم سلطاني بتعيين عيسى بن حمد بن محمد العزري أمينا عاما للمجلس الأعلى للقضاء.

- مرسوم سلطاني بنقل طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي إلى وزارة الخارجية بذات درجته ومخصصاته المالية.