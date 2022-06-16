شؤون_الحرمين تعلن عن توفر #وظائف_مؤقتة للعمل بالمسجد الحرام لموسم #الحج لعام 1443هـ

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف مؤقتة للسعوديين والسعوديات فقط، للعمل بالمسجد الحرام، لموسم الحج لعام 1443هـ.

حيث يبدأ التقديم -بمشيئة الله تعالى- يوم الجمعة الموافق 18/11/1443هـ وينتهي يوم السبت بتاريخ 19/11/1443هـ على أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- الاستعداد للعمل في أي وقت.

3- أن لا يكون على رأس عمل آخر.

4- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

ويكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط التالي:

( https://eservices.wmn.gov.sa/eservices/seasonal_makka )

وسيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئياً.