ارتفاع حيازة #السعودية من #سندات_الخزانة_الأمريكية إلى 115.7 مليار دولار

ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 115.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2022، بارتفاع قدره 0.2 مليار دولار، مقارنة بشهر مارس 2022.

وتقدمت السعودية إلى المركز الـ 17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر أبريل 2022.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أبريل الماضي إلى 100.39 مليار دولار في "سندات طويلة الأجل" تمثل 87% من الإجمالي، و15.35 مليار دولار في "سندات قصيرة الأجل" تشكل ما نسبته 13%.

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أبريل الماضي بنحو 1218.5 مليارات دولار، تلتها الصين بقيمة 1003.4 مليار دولار.