وزير خارجية المغرب: العلاقات مع السعودية لا مثيل لها وقائمة على التضامن #عاجل

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن العلاقات مع السعودية لا مثيل لها وقائمة على التضامن، مشيرا إلى أن هناك تطابق في وجهات النظر السياسية مع السعودية.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن اللقاء فرصة لمواصلة التشاور السياسي مع السعودية، لافتا إلى أن الرباط تتضامن بشكل مطلق مع أمن السعودية.

وشدد على وقوف بلاده مع السعودية في كل إجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها، مبديا دعم بلاده ملف السعودية في استضافة إكسبو 2030.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، إن هناك فرص اقتصادية كبيرة يمكن البناء عليها مع المغرب، مشيرا إلى أن المملكة تسعى إلى تطوير مبادرات مشتركة لتقديم نموذج دولي متقدم.

وأضاف: لدينا توافق تام مع المغرب والتنسيق دائم ومستمر، وسنسعى إلى تفعيل وتعزيز هذا التعاون.