مفاجأة..تشواميني رفض عرض خرافي من باريس سان جيرمان من أجل الريال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس أن أوريلين تشواميني، لاعب وسط فريق ريال مدريد الجديد ، رفض راتبًا خرافيًا من باريس سان جيرمان للانضمام إليه من أجل الانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو .

وأعلن ريال مدريد عن تعاقده مع النجم الفرنسي تشواميني رسميًا رغم اهتمام بعض الأندية الأوروبية الكبرى مثل ليفربول وباريس سان جيرمان، لأن رغبة اللاعب حسمت المفاوضات مع ناديه موناكو.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان قدم عرضًا إلى تشواميني تقريبًا ضعف ما يقدمه ريال مدريد حيث رغب في دفع راتب سنوي قيمته 12 مليون يورو، لكن الفرنسي فضل التوقيع مع ريال مدريد.

وأضافت ماركا، أن محاولات باريس سان جيرمان لم تفلح في إقناع تشواميني للقدوم إلى حديقة الأمراء، رغم اتصالات كيليان مبابي بمواطنه الشاب.