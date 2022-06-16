اختتام البرنامج الوزاري ‎مساحة الإبتكار الاثرائي في الطائف

اُختتم البرنامج الوزاري ‎مساحة الإبتكار الاثرائي في الطائف الذي يوفر للطلبة الموهوبين والمبدعين مساحة حرة للتعلم والعمل من خلال توظيف مهارات التعلم في تنفيذ مشاريع عملية وصولاً إلى ريادة الأفكار الإبداعية، بحضور المدير العام للتعليم على شرف، والمساعد للشؤون التعليمية ساعد الثبيتي، ومدير ‎إدارة الموهوبين سلمان المالكي، ومشرف الموهوبين بإدارة التعليم أيوب العواجي.

وقال المشرف على البرنامج، إن البرنامج يقوم على تقديم إثراء مبني على التعلم والعمل لبناء أشخاص مفكرين وقادرين على الابتكار، وهو ما يتطلب تمكينهم من مهارات بالغة الأهمة في عمليات التصميم والتصنيع وريادة الأعمال، وذلك باستخدام أسلوب حل المشكلات والتعلم القائم على المشاريع.

وأضاف أن أهمية البرنامج تكمن في تقديم برامج إثرائية نوعية تتناسب مع الاتجاه العام للتعليم، نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال "تعليم يدفع بعجلة اقتصادنا الوطني"، وذلك بتطبيق منحى التعلم القائم على التصنيع "Maker Education” والذي يعد من أهم الاتجاهات الحديثة المستخدمة في التعليم من حيث اكتشاف الطالب لذاته ومجالات شغفه وتميزه وقدراته الخاصة، وتمكين الطالب من مهارات المستقبل، والتي تشمل مهارة حل المشكلات، والتفكير الناقد، ومهارات التصميم والتصنيع في تحويل الأفكار المجردة إلى منتجات عملية، وتوسيع خيال الطالب وتعزيز عناصر الإبداع والابتكار لديه، وتحفيز العقول الناشئة لأعلى مستويات التفكير والابتكار، للوصول إلى مستوى الإنتاجية والتأثير المجتمعي كأعضاء فاعلين، بما يدعم نشر ثقافة الحقوق الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع ، وتطبيق أهم المفاهيم والمبادئ العلمية وإدراك أهمية ترابط العلوم وتكاملها في التصميم الهندسي للمنتج، والعمل على تسويق وريادة الأعمال للمنتجات الإبداعية ، وتعزيز قيم العمل الجماعي، وتقبل النقد، وقيمة مواجهة الفشل وتحويلها لممارسات تدعم عمليات التعلم المستمر، والتي من شأنها تعزيز ثقة الطالب الموهوب بنفسه وبقدراته، وتجعله أكثر قدرة على التكيف مع التحديات.

وأكد أن من الأهداف التفصيلية للبرنامج إيجاد بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة تتيح للموهوبين إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم ، وإعداد الطلبة الموهوبين وتهيئتهم للتعامل مع مستجدات العصر بفاعلية تسهم في بناء مستقبل الوطن ، وكذلك تنمية المسئولية الوطنية والمجتمعية لدى الطلب ة الموهوبين في تعزيز دورهم كمنتجين للمعرفة ، وزيادة أعداد المبتكرين من الطلبة الموهوبين.

يذكر بأن عدد المدارس المستهدفة في هذا البرنامج 21 مدرسة بنين بينما كان عدد الطلاب المشاركين يفوق 850 طالب ، حيث بلغ عدد الفرق التي وصلت إلى المعرض الختامي ب 13 مدرسة و85 طالب نثروا إبداعاتهم أبهروا الحضور .

وفي الختام، تسلم جميع الطلاب المشاركين شهادة الشكر والتقدير والدروع التذكارية باسم مدير عام التعليم فهد بن ماجد الشريف.