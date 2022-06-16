“تقويم التعليم” توقع اتفاقيات لاعتماد 30 برنامجا أكاديميا لجامعة تبوك

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (اعتماد) اليوم، اتفاقيات لاعتماد (30) برنامجًا أكاديمياً لجامعة تبوك، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الذيابي، وذلك في مقر الجامعة بتبوك.

ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي لمركز اعتماد الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ووكيل جامعة تبوك للتطوير والجودة الدكتور سعد بن مطلق المطيري، حيث تأتي هذه الاتفاقيات ضمن الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها الجامعة مع الهيئة في مارس الماضي لاعتماد (47) برنامجاً أكاديمياً من برامج الجامعة.

وشملت الاتفاقية توقيع (10) برامج في مرحلة الماجستير، هي: (الرياضيات، وأمن المعلومات، وإدارة الأعمال التنفيذي، والحديث وعلومه، واللغة العربية وآدابها، وأصول التربية، والإدارة والتخطيط التربوي، والقياس والتقويم، والمناهج وطرق التدريس، وعلم النفس العيادي العملي)، إضافة إلى (20) برنامجاً في مرحلة البكالوريوس، هي: (التمريض، والعلاج الطبيعي، والفيزياء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، والأحياء، والإحصاء، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية، وعلوم الحاسب، وتقنية المعلومات، وهندسة الحاسب، والإدارة، والمحاسبة، والتسويق، واللغة العربية، والدراسات الإسلامية، والأنظمة).

يذكر أن جامعة تبوك تُعَد من الجامعات التي سبق أن حصلت على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب في يناير 2020م.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية، أو البرنامج الأكاديمي، لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا إلى معايير الاعتماد المعدَّة من قبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.