آس الإسبانية.. الهلال السعودي يعرض 10 مليون يورو سنويًا على خوان ماتا

تلقي الإسباني خوان ماتا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، عرضًا مغريًا من جانب الهلال السعودي للإنتقال إلي صفوفه الموسم المقبل

وينتهي عقد خوان ماتا صاحب الـ 34 عامًا مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو الجاري، ويرحل بشكل مؤكد عن الشياطين الحمر لعدم الحاجة إلي جهوده في عهد المدرب الهولندي إريك تين هاج

وحسبما نشرت صحيفة "آس"الإسبانية، إن خوان ماتا نجم وسط مان يونايتد، رفض عرضًا بقيمة 10 مليون يورو سنويًا من الهلال السعودي للعب ضمن صفوفه الموسم الجديد 2022-2023

وأضافت، إن خوان ماتا لا يرغب في الإنتقال للدوري السعودي، بل يتطلع للإستمرار في الدوري الإنجليزي أو اللعب في الدوري الإسباني